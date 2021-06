Cristiano Ronaldo contro la Coca Cola, sponsor degli Europei: «Dovete bere acqua»

«Acqua. Ecco cosa bisogna bere, acqua». Che Cristiano Ronaldo fosse un salutista e un maniaco del proprio fisico è cosa risaputa. Ma ha sorpreso quando ieri, nella conferenza stampa di presentazione della partita di oggi del suo Portogallo contro l'Ungheria, appena seduto ha guardato le due bottiglie di Coca Cola presenti sul tavolo e le ha spostate dall'inquadratura, mostrando invece fiero la sua bottiglietta d'acqua. Peccato che la Coca Cola sia sponsor degli Europei. «Acqua. Ecco cosa bisogna bere, acqua», ha detto subito dopo. Il video, neanche a dirlo, è diventato virale.

#CocaCola:

Perché nella conferenza stampa alla vigilia del debutto a #EURO2020 del Portogallo Cristiano Ronaldo ha allontanato due bottigliette di Coca Cola e ha invitato a bere acquapic.twitter.com/UJAXq2PycM — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 15, 2021

Una presa di posizione niente male e che sarà arrivata subito alle orecchie della big company di Atlanta. Che ieri ha fatto registrare un leggero calo in Borsa mentre oggi i dati sono stabili. Decisamente una buona notizia rispetto all'impatto che una "mossa" del genere (solo su Instagram CR7 ha 298 milioni di follower) poteva scatenare. Una pubblicità al contrario contro la quale non sono da escludere prese di posizioni ufficiali o magari addirittura procedere per vie legali. Intanto qualcuno sui social ricorda uno spot di Ronaldo al pollo della catena KFC. Non esattamente - secondo la giuria social - il pollo più salutare del mondo.