Romina Power, il ricordo commosso della sorella: «Oggi sarebbe stato il tuo compleanno»

Romina Power ricorda la sorella Taryn in occasione del suo compleanno. L'ex moglie di Al Bano ha pubblicato su Instagram una bella foto che la ritrae in compagnia di Taryn da bambine, accompagnata dalla didascalia: «Oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Questo giorno sarà sempre speciale per me!». Romina era molto legata a sua sorella, morta lo scorso 26 giugno dopo una lunga battaglia con la leucemia. Qualche giorno fa, il primo settembre, scriveva: «L'amore che abbiamo non andrà mai via. Settembre è il tuo mese ma ti penso tutti i giorni. Sei nel mio cuore per restare, mia dolce Taryn!»

Così, a giugno, Romina aveva comunicato su Instagram la scomparsa di Taryn: «Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi quattro figli e quattro nipoti, dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia. Lascerà un vuoto immenso poiché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali, la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!».

, morta a 67 anni in seguito di una rara leucemia, è stata un'attrice statunitense, figlia dell'attore Tyrone Power e della sua seconda moglie, l'attrice Linda Christian. Era la sorella minore di Romina Power. Celebre il suo flirt con il cantante Lucio Battisti. Nella prima metà degli anni Settanta raggiunse la sorella Romina in Italia, vivendo per qualche tempo a Roma, prima di fare ritorno a Los Angeles nel 1975. Proprio qui ebbe il breve flirt con Lucio Battisti. Nel 1975 incontrò il fotografo Norman Seeff a Los Angeles, più grande di lei di 15 anni, che sposò poco prima della nascita della sua prima figlia, Tai Dawn Seeff (28 dicembre 1978), per poi separarsi e divorziare nel 1982[1]. Ha avuto altri due figli con il musicista rock Tony Fox Sales: Anthony Tyrone Sales (4 settembre 1982) e Valentina Fox Sales (10 settembre 1983). In seguito sposò William Greendeer, di origine pellerossa Winnebago, col quale ha avuto la quarta figlia, Stella Bianca Greendeer (21 aprile 1996).

