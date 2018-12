Romina Power e Al Bano, l'indiscrezione: «In arrivo un nuovo progetto»

Ultimo aggiornamento: 23:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia diaffascina milioni di persone in Italia e nel mondo da decenni. I loro fan sognano una riconciliazione anche nella vita privata e non solo una "reunion" professionale, ma per il momento entrambi pensano al tour e ai concerti. Per tutti gli appassionati arriva un'indiscrezione: la vita della cantante 67enne sarà presto unA farlo sapere è il settimanale "Vero". Già in primavera potrebbero cominciare i casting per trovare i protagonisti e poi, subito dopo, le riprese. Il film andrà in onda su Rai Uno, entro la fine del 2019. Al momento non è chiaro che ruolo avrà Romina nel progetto. La trama non sarà incentrata solo sull'amore con Al Bano, nato sul set dei famosi "musicarelli", ma anche sulla sua infanzia. Romina, infatti, è figlia di due attori di Hollywood.Il padre,, è stato uno dei divi più amati e seguiti tra gli anni Trenta e Cinquanta. Era figlio dell’attore Tyrone Power Senior. La sua vita è degna di una sceneggiatura: ha avuto tre mogli e i suoi matrimoni sono finiti a causa di relazioni extraconiugali. Ha sposato l’attrice francese Annabella e poi l’interprete messicanamamma di Romina. Ha avuto tre figli: Romina e Taryn dalla moglie Linda e Tyrone Junior dalla terza moglie Deborah, sposata nel 1958 poco prima di morire.