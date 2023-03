Roman Kostomarov, il campione di pattinaggio la sepsi. I medici: «Non riusciamo a fermare l'infezione»

Resta difficile la condizione del campione olimpico Roman Kostomarov. Sta lottando per la sua vita da quasi due mesi. Al momento, il pattinatore ha sviluppato la sepsi. I medici non riescono a fermare l'infezione: i tessuti delle braccia e delle gambe continuano a «morire» e non ha ancora ripreso completamente la conoscenza. Lo riporta il canale Mash Telegram .

Cosa è successo

Kostomarov è in terapia intensiva, è costantemente monitorato dai medici. Per fermare l'infezione, gli esperti ritengono che sia necessario rimuovere più tessuto per sconfiggere l'avvelenamento del sangue. L'atleta stesso risponde solo a semplici comandi. Finora non c'è un contatto adeguato.

In precedenza, il medico delle malattie infettive Sergei Andreev ha notato che la lunga permanenza del pattinatore in una struttura medica non è passata senza lasciare traccia.



Cos'è la sepsi

Si tratta di una malattia grave, che ha luogo quando il corpo risponde in modo incontrollabile a un’infezione batterica. Le sostanze liberate dal sangue per lottare contro l’infezione causano un’infiammazione generalizzata, che a sua volta porta alla formazione di coaguli di sangue e a filtrazione dai vasi sanguigni. Tutto questo rende il flusso sanguigno più scarso, privando gli organi di sostanze nutritive e ossigeno. Nei casi più gravi uno o vari organi possono smettere di funzionare, mentre nel caso peggiore la pressione arteriosa si riduce e il cuore viene danneggiato, portando a uno shock settico. La sepsi è una malattia con un alto tasso di mortalità che sopraggiunge quando l’organismo risponde a un’infezione danneggiando i propri tessuti e organi. La prognosi dipende da quanto tempo trascorre prima di iniziare il trattamento adeguato. Se la malattia viene diagnosticata nelle prima fasi, è possibile trattarla con antibiotici. Tuttavia, se la diagnosi non è corretta e se non si esegue nessun tipo di trattamento può arrivare a essere fatale, dato che può peggiorare rapidamente fino a diventare una sepsi grave o uno shock settico.

Chi è Roman Kostomarov

Roman Kostomarov, ex pattinatore russo su ghiaccio di grande successo nei primi 2000: campione olimpico nel 2006, mentre per due volte di fila è riuscito a laurearsi campione del mondo nel 2004 e l'anno dopo, nel 2005.E' stato tre volte campione della finale del Grand Prix tra 2003 e 2005, e tre volte campione europeo, tra 2004 e 2006. Questi grandi successi naturalmente vanno condivisi con la partner di ballo di sempre, Tatiana Navka.





A 46 anni Kostomarov si è ormai da tempo ritirato dalle competizioni sportive. nonostante questo però Romanov continua ad esibirsi spesso e volentieri in spettacoli sul ghiaccio. Proprio a causa dei molteplici spettacoli svolti a temperature proibitive, che hanno debilitato sempre più l’atleta, una brutta polmonite ha costretto Kostomarov a ricoverarsi in ospedale, saltando così l’atteso spettacolo sul ghiaccio Ilya Averbuck.

Perchè Kostomarov è ricoverato

Kostomarov è stato ricoverato a Kommunarka (Mosca, ndr.) il 10 gennaio. Al pattinatore è stato diagnosticato un danno polmonare totale a causa di un'infezione virale e batterica. Il pattinatore ha trascorso due settimane collegato a una macchina Ecmo (ossigenazione extracorporea a membrana, ndr.), dopodiché, secondo quanto riportato dai media, ha subito diverse amputazioni degli arti nella prima metà di febbraio.

«Una parte del cervello è stata colpita, c'è un'emorragia, si è formato un ematoma. La condizione è gravissima», secondo quanto riportato dall'agenzia russa.

Le condizioni di Kostomarov sono critiche: il pattinatore di 46 anni ha subito danni a un quarto del cervello a causa di un'emorragia ed un ematoma nel lobo frontale. «I medici ritengono che l'infezione da otite possa essere passata dalle orecchie al cervello e causare complicazioni. Nuove formazioni sono state trovate nelle regioni frontale, occipitale destra e parietale sinistra. Si è sviluppato un ematoma intracerebrale degli emisferi cerebrali. La fase acuta si osserva nel lobo frontale destro con edema. Le lesioni della materia bianca e grigia del cervello sono conservate in tutti i reparti, ad eccezione del lobo frontale destro», ha riferito il canale Telegram Rbc.

Dopo un altro intervento, le condizioni di Kostomarov sono ulteriormente peggiorate, con il cedimento dei polmoni: quello destro non funziona in maniera indipendente, mentre c'è una fibrosi in quello sinistro con l'accumulo di liquido. Accumulo che si sta verificando anche in altre parti del corpo a causa della ridotta funzionalità dei reni.