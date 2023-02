Roman Kostamorov, il campione di pattinaggio in fin di vita perde anche l'occhio dopo l'infezione virale. «Amputati gli arti, danni al cervello»

I medici valutano estremamente gravi le condizioni del campione olimpico di danza sul ghiaccio Roman Kostomarov. «Una parte del suo cervello è stata colpita e danneggiata», riferisce Ria Novosti, citando una fonte a conoscenza della situazione.

Roman Kostamorov, il campione di pattinaggio colpito da una infezione virale

Il canale Shot Telegram scrive che il campione olimpico di pattinaggio artistico Roman Kostomarov ha completamente smesso di vedere dal suo occhio destro. Secondo il canale, l'atleta ha l'afachia: vuol dire assenza del cristallino e cioè della lente situata all'interno dell'occhio. Qualche anno fa, il pattinatore l'ha fatto sostituire, ma ora l'obiettivo doveva essere rimosso a causa dell'infiammazione dei seni frontali, che causa lacrimazione abbondante e fotofobia. Ma cosa è successo all'atleta russo?

Chi è Roman Kostomarov

Roman Kostomarov, ex pattinatore russo su ghiaccio di grande successo nei primi 2000: campione olimpico nel 2006, mentre per due volte di fila è riuscito a laurearsi campione del mondo nel 2004 e l'anno dopo, nel 2005.E' stato tre volte campione della finale del Grand Prix tra 2003 e 2005, e tre volte campione europeo, tra 2004 e 2006. Questi grandi successi naturalmente vanno condivisi con la partner di ballo di sempre, Tatiana Navka.



A 46 anni Kostomarov si è ormai da tempo ritirato dalle competizioni sportive. nonostante questo però Romanov continua ad esibirsi spesso e volentieri in spettacoli sul ghiaccio. Proprio a causa dei molteplici spettacoli svolti a temperature proibitive, che hanno debilitato sempre più l’atleta, una brutta polmonite ha costretto Kostomarov a ricoverarsi in ospedale, saltando così l’atteso spettacolo sul ghiaccio Ilya Averbuck.

Perchè Kostomarov è ricoverato

Kostomarov è stato ricoverato a Kommunarka (Mosca, ndr.) il 10 gennaio. Al pattinatore è stato diagnosticato un danno polmonare totale a causa di un'infezione virale e batterica. Il pattinatore ha trascorso due settimane collegato a una macchina Ecmo (ossigenazione extracorporea a membrana, ndr.), dopodiché, secondo quanto riportato dai media, ha subito diverse amputazioni degli arti nella prima metà di febbraio.

Cosa è successo

«Una parte del cervello è stata colpita, c'è un'emorragia, si è formato un ematoma. La condizione è gravissima», secondo quanto riportato dall'agenzia russa.

Le condizioni di Kostomarov sono critiche: il pattinatore di 46 anni ha subito danni a un quarto del cervello a causa di un'emorragia ed un ematoma nel lobo frontale. «I medici ritengono che l'infezione da otite possa essere passata dalle orecchie al cervello e causare complicazioni. Nuove formazioni sono state trovate nelle regioni frontale, occipitale destra e parietale sinistra. Si è sviluppato un ematoma intracerebrale degli emisferi cerebrali. La fase acuta si osserva nel lobo frontale destro con edema. Le lesioni della materia bianca e grigia del cervello sono conservate in tutti i reparti, ad eccezione del lobo frontale destro», ha riferito il canale Telegram Rbc.

Dopo un altro intervento, le condizioni di Kostomarov sono ulteriormente peggiorate, con il cedimento dei polmoni: quello destro non funziona in maniera indipendente, mentre c'è una fibrosi in quello sinistro con l'accumulo di liquido. Accumulo che si sta verificando anche in altre parti del corpo a causa della ridotta funzionalità dei reni.



La Tass, citando una fonte, ha successivamente riferito che Kostomarov «aveva un problema con i vasi cerebrali, ma i medici sono riusciti a rispondere rapidamente alla situazione». «Ora è in condizioni stabili», ha detto la fonte russa.