Maurizio Battista in ospedale: «Me la sono vista brutta, ma sono ancora qua»

Maurizio Battista ricoverato. A tranquillizzare tutti è lo stesso comico con un messaggio sui social: «Sto bene, me la sono vista brutta, ma come dice Vasco, sono ancora qua». Attualmente Battista è ricoverato in ospedale, a Roma, dove è arrivato ieri a causa di un malore determinato da una pancreatite violenta che lo ha «debilitato molto».

La forte infiammazione al pancreas lo costringerà a saltare lo spettacolo in programma questa sera al Drive in "Paolo Ferrari" di Ostia. «È il mio rammarico più grande». Sarebbe stata l'ultima serata della struttura prima del saluto di arrivederci all'anno prossimo, invece lo spettacolo di cabaret dal titolo "Una serata al drive in 2" è rinviato a data da destinarsi. Un evento sfortunato, visto che già una prima volta, lo scorso 18 settembre, lo show era stato sospeso a causa di un guasto a un generatore.



Due ore fa quindi il messaggio su Facebook, accompagnato da un video: «Purtroppo lo spettacolo di questa sera non potrà avere luogo.Vi abbraccio tutti:) - ha scritto - Grazie a Alessandra che mi ha praticamente preso per i capelli (e ho detto tutto), portato qui dove mi stanno curando nel migliore dei modi. Un forte abbraccio,daie che passa». Quindi il riferimento allo sfortunato spettacolo: «Voi credete al destino? Io un poco si. L'altra volta quel problema, oggi un altro. Mi chiedete a quando è rinviato, quando saremo tutti vivi», conclude ridendo.

