Roma-Lazio, occhi su Francesco Totti dopo il gossip sulla separazione

Lunedì 21 Marzo 2022, 11:49

Durante la partita di serie A Roma-Lazio, tutti gli occhi erano puntati su Francesco Totti, per via della gossip che ha interessato lui e la sua famiglia in queste ultime settimane ma anche perché rimarrà per sempre un tassello importante della squadra Foto: Kikapress, Shutterstock Music: "Dreams" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Roma-Lazio, 'chi non ha sensibilità': Rita Dalla Chiesa furiosa durante il derby. Cosa è successo

Ilary Blasi rompe il silenzio sulla crisi con Francesco Totti: «Tutto vergognoso. Paura per i miei figli»