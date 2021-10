Johnny Depp bloccato in hotel dai fan, sul red carpet: «Grazie, sono loro i miei datori di lavoro»

Domenica 17 Ottobre 2021, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 15:11

Ressa di fan per Johnny Depp che non riesce a uscire dall'hotel per raggiungere la Festa del Cinema di Roma dove presenterà il suo ultimo film "Puffins". Da vera star, Johnny Depp si fa aspettare da oltre un'ora sul red carpet e quando arriva, e gli fanno notare l'enorme calore dei fan, lui ringrazia e dice: «I fan? Sono loro i miei veri datori di lavoro». Una stoccata a chi lo ha boicottato in tutti questi anni, in nome della cancel culture, a colossi come Warner Bros che lo hanno allontanato dal set di Animali Fantastici 3, a chi lo ha spogliato del ruolo di Jack Sparrow (Pirati dei Caraibi) o ancora a chi non ha distribuito i suoi film sempre per via delle pesanti vicende giudiziarie che lo vedono combattere contro l'ex moglie in tribunale.

Ma a Roma, Johnny Depp è sempre e solo un amatissimo attore di Hollywood a giudicare dalla ressa che lo ha "intrappolato" in hotel. Depp è rimasto letteralmente bloccato a causa dei tantissimi fan che lo hanno aspettato fuori dall'albergo nel quale alloggia insieme al suo staff. La sicurezza ha quindi dovuto attendere prima di consentire alla star di lasciare la struttura, facendolo uscire dal retro in direzione Auditorium.

Tanto affetto per l'attore che, come detto, oltre i set ha frequentato parecchio anche studi legali e tribunali negli ultimi anni. E infatti le fan che lo attendono hanno preparato striscioni e messaggi di affetto, vicinanza. Depp ha divorziato dalla ex moglie Amber Heard che lo ha denunciato di violenze domestiche.

