Roma, Guido ripara giocattoli: l'arte che piace ai bambini

Dalla parte delle mamme. Sempre. Taglio del nastro affollatissimo ieri, in via Sardegna, per l’inaugurazione dell’officina di Guido Aggiustagiocattoli con Salvamamme. Un gigantesco albero di Natale di oltre 20 metri ha fatto da cornice all’evento, che ha visto la partecipazione di Barbara De Rossi, presidente onoraria dell’associazione, Jonis Bascir, le Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato e la Croce Rossa Italiana con il Segretario Generale Flavio Ronzi e tanti altri. Centinaia di doni che diventano più preziosi se regalati col cuore.

«Vent’anni di attenzioni verso le mamme che tra mille difficoltà crescono i loro bambini. Un impegno importante che, in occasione delle feste, assume un valore ancor più significativo»: ha dichiarato l’attrice felice di abbracciare la presidente Grazia Passeri, tra i sorrisi e la generosità di tanta gente. Nel locale, messo a disposizione dall’ Istituto Comprensivo Regina Elena e con l’entusiasmo e i buoni auspici del Municipio I Centro, una meravigliosa ondata di colore ed allegria resa possibile anche grazie alla presenza di vivacissimi elfi e tipici dolci realizzati da dal pasticcere Dario Saltarelli e dallo Chef Bruno Brunori.

