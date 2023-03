Rocio Munoz Morales, il padre malato e il post commovente: «Sei un guerriero, mi hai insegnato cos'è l'amore»

«Papà, da un mese stai, anzi stiamo, perché non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze. E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente... Ti amo». È il messaggio di Rocío Munoz Morales per suo padre Manuel. Un messaggio di forza pieno di amore, di paura e immensa tristezza nel vederlo così, non con il suo solito sorriso.

È un messaggio di qualche giorno fa accompagnato da una foto di loro due. Un messaggio che sembra mettere in secondo piano tutto quello che di bello le sta accadento nella sua vita professionale con la partenza della settima stagione di Un passo dal cielo e un grande show in prima serata il prossimo maggio, Tutti i sogni ancora in volo, con l'eterno Massimo Ranieri.

Il post

Un momento di debolezza, di preoccupazione. Una parte di sè che l'attrice e la modella spagnola vuole condividere con tutti. Forse per necessità. «Papà - ha scritto ancora Rocío - tu un combattente lo sei sempre stato: ti adoro, sono molto orgogliosa di averti come padre».

Ma in quel messaggio scritto da Rocio c'è anche un messaggio per il suo compagno di vita da ormai dodici anni, Raoul Bova: «Non posso dimenticare anche il papà che ho scelto per le mie piccole, Alma e Luna, un papà innamorato, un papà che ci protegge, che ci cura, che vuole scoprire il mondo nuovamente con le nostre figlie».

E due anni fa, in occasione dei cinquanta anni di matrimonio dei suoi genitori, ricorda Di Più Tv, Rocío aveva detto: «Non posso che ringraziarli per il loro esempio, senza volere essere il matrimonio perfetto, uniti come il primo giorno, con una luce negli occhi di due persone che si amano veramente e profondamente. Grazie per gli anni passati insieme, per i momenti belli e brutti condivisi senza mai lasciarvi né lasciarci». Insomma la famiglia per lei è tutto e suo padre ne è il grande pilastro...