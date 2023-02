Roby Facchinetti rapinato in casa da banditi armati: «I 35 minuti più brutti della nostra vita». Pistole puntate contro lui, la moglie e il figlio

«Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita». Lo scrive sul suo profilo Instagram Roby Facchinetti dopo la rapina subita domenica nella sua villa a Bergamo da tre banditi armati di pistole che hanno costretto il cantautore, la moglie Giovanna e il figlio Roberto a consegnare gioielli e orologi.

Roby Facchinetti rapinato nella sua villa: tre banditi con le pistole portano via soldi e gioielli

Roby Facchinetti e la rapina in villa: cosa è successo?

«Voglio però tranquillizzarvi - continua il post - Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando. Un abbraccio Roby»

Roby Facchinetti, rapina choc nella sua villa di Bergamo

La ricostruzione e le indagini

Nella tarda serata di domenica, il cantante dei Pooh, 78 anni, si trovava in casa con la moglie Giovanna Lorenzi e con il figlio Roberto. Come riporta il Corriere della Sera, nella villa, a due passi dallo stadio dell'Atalanta, hanno fatto irruzione almeno tre persone.

I banditi, con passamontagna, guanti e abiti scuri, hanno puntato le pistole contro Facchinetti e famiglia, obbligandoli a consegnare loro gioielli, orologi e altri preziosi.

Sulla violenta rapina indaga la Squadra mobile di Bergamo. Silenzio dalla voce e tastierista dei Pooh, a pochi giorni dalla reunion della band sul palco del festival di Sanremo.