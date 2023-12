Roberto Vannacci, il generale del "Mondo al contrario" diventa Capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri dell'Esercito

Roberto Vannacci, il generale dell'Esercito diventato famoso per il controverso libro "Il mondo al contrario" è stato trasferito a Roma dove nei prossimi giorni assumerà l'incarico di capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri/comando operativo esercito. È quanto riferisce il sito La Gazzetta di Lucca, città nel cui provincia, a Viareggio, vive il militare finito quest'estate alla ribalta delle cronache e delle polemiche per quanto scritto nel suo libro 'Il mondo al contrariò. Proprio in seguito all'uscita del volume Vannacci era stato avvicendato dal comando dell'Istituto geografico militare, incarico che aveva assunto a giugno scorso. Il comando a cui è stato ora assegnato, riferisce La Gazzetta di Lucca, è una delle aree di vertice dell'Esercito italiano ed è responsabile dell'indirizzo delle attività di approntamento e costituisce lo staff per il capo di stato maggiore esercito per le problematiche connesse alla generazione delle forze per le operazioni, l'addestramento, l'approntamento, la simulazione, la validazione/certificazione/standardizzazione delle G.U. e unità operative e le informazioni tattiche.