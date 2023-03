Roberto Mancini super nonno, a spasso con la piccola Sofia in giro per Roma

C'è un Roberto Mancini allenatore che urla e incita, c'è un Roberto Mancini papà di Filippo, Andrea e Camilla e un altro Roberto Mancini, questa volta in versione nonno che si prende cura con molto affetto della sua nipotina, della piccola Sofia.

Le foto in esclusiva di Diva e Donna mostrano il nostro commissario tecnico alle prese con la piccola di casa. Se la tiene in braccio bella stretta, gli sorride, se la bacia con gli occhi. Una versione diversa del Mancio in giro per Roma con tanto di passeggino. Il merito è di Filippo, il primogenito nato dal suo lungo matrimonio, finito nel 2015, con Federica Morelli.

Poi Mancini nel 2018, ricorda ancora il settimanale diretto da Angelo Ascoli, si è risposato con Silvia Fortini, il legale che lo seguì nelle pratiche del divorzio. Guardando questi scatti esclusivi, sembrereb- be che le tensioni familiari siano solo un brutto e lontano ricordo e che il clima sia estremamente disteso. Forse il merito è di questa splendida nipotina che è entrata nel cuore di tutta la famiglia.

Non è la prima volta che la piccola Mancini compare in pubblico. Già nelle scorse settimane, la figlia Camilla, aveva mostrato alcune immagini di Sofia in occasione del sesto mesiversario della nascita. A gennaio, sempre Camilla Mancini, aveva annunciato con tanto di foto ai suoi follower di aver avuto un ruolo fondamentale nella vita di Sofia, quello di madrina di Battesimo:

«Qualsiasi cosa farai, Ovunque andrai, io sarò al tuo fianco. Sono onorata di poterti accompagnare in questo cammino che si chiama Vita. Ti proteggerò sempre, Sofia. Zia Cami».