Burioni contro Massimo Boldi: «Non fa ridere, se parla di salute deve pesare le parole»

Roberto Burioni contro Massimo Boldi: sul suo profilo Facebook Medical Facts, ha infatti commentato le parole dell'attore secondo il quale «i potenti ci mettono le mascherine per tapparci la bocca». Un'esternazione che aveva già provocato un'ondata di indignazione sui social. Ora è il noto virologo che replica in prima persona: «No, non fa ridere - scrive - Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti».

