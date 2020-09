Roberta Ragusa, la figlia Alessia Logli a Barbara D'Urso: «Papà è innocente, felice che sposi Sara»

Alessia Logli ospite di “Live non è la D’Urso”. Alessia Logli è la figlia di Roberta Ragusa, scomparsa da Gello San Giuliano Terme il 13 gennaio 2012, e di Antonio Logli, condannato a 20 anni per il suo omicidio e che presto sposerà l’amante Sara Calzolaio in carcere.

La scomparsa della madre è avvenuta quando aveva 11 anni: “Mi sono messa addosso una corazza – ha spiegato Alessia ai microfoni di Barbara D’Urso - Inizialmente mi sono appoggiata a mio papà, mi ha aiutato a crescere e maturare ,come i miei nonni e i mie amici che mi hanno sempre sostenuto. Credo fortemente nella sua innocenza, credo sia un errore. Ho fatto mille pensieri, è impossibile sapere dove sia mia madre.”

A breve il papà sposerà l’amante Sara Calzolaio: “Papà l’ha fatta avvicinare piano, perché quando ho scoperto che lei, che era la nostra tata, era la sua amante, ho reagito male. Sono stata delusa, è stato scorretto. Inizialmente non è stato facile, poi si passa oltre. L’ho iniziata a conoscere sotto un altro punto di vista, mi è stata accanto, è stata la mia figura femminile di riferimento. Le voglio bene, sono felice delle nozze. Senza papà la vita è più dolorosa di prima. Lo posso vedere solo in videochiamata per via del Covid".





Alessia è diventa modella ed è arrivata in finale al concorso Miss Grand Prix quest’anno: “E’ partito tutto da Instagram durante la quarantena. Ho fatto la selezione sul web e poi arrivata la concorso. Ad accompagnarmi c’era il mio fidanzato, al mio fianco da un anno”.

Ultimo aggiornamento: 23:25

