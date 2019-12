Roberta Beta, chi è la pr milanese che fu star nella prima edizione del Grande Fratello

Roberta Beta resterà negli annali della tv italiana per aver partecipato alla prima, storica edizione del Grande Fratello insieme a personaggi diventati famosissimi come Pietro Taricone, morto all'età di soli 35 anni, Marina La Rosa e Cristina Plevani, la vincitrice. Roberta Beta, appartenente a una famiglia dell'alta società milanese, è nata il 2 agosto 1965 a Roma. Nel suo curriculum ha all'attivo la conduzione di numerosi programmi radiofonici, in particolare Stella Stellina su Radio Due. Nel 2001 è a Sanremo con Ambra e il Trio Medusa per il programma radiofonico di Radio Due Ambra & gli Ambranati. Ha inoltre condotto il programma 2 nel pallone su Calcio Stream nella stagione 2002/2003. È stata inviata per La Vita in Diretta sino al 2007. Oggi Roberta Beta è un'apprezzata pr con base di lavoro Milano. Nel 2016 si candidò a Roma con la lista popolare del nuovo centrodestra che sosteneva Alfio Marchini senza peraltro essere eletta.

