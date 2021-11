Robert Pattinson e la storia con Kristen Stewart, lei rivela: «Eravamo giovani e stupidi»

«Robert Pattinson? Quando l'ho conosciuto ai provini per Twilight stavo letteralmente svenendo». A parlare (finalmente) della storia che più ha fatto chiacchierare dal 2008 in poi. Kristen ora sembra aver trovato una sua serenità sentimentale con la sceneggiatrice Dylan Meyer, con la quale sta per convolare a nozze. E della relazione durata quanto i film della saga tratta dai libri di Stephanie Meyer dice in sostanza «ero giovane e stupida».

La chimica sul set di Twilight

I due, rievoca Kristen, si sono conosciuti ai casting per il primo film: lei era già stata scelta per interpretare la protagonista Bella Swan e la produzione cercava il vampiro che le avrebbe rubato il cuore.«È stato chiaro fin dall’inizio con chi di loro funzionava», ha rievocato, parlando al New Yorker di una chimica istantanea con Pattinson. «Robert aveva un approccio intellettuale del tipo “Non me ne frega niente di questa cosa ma devo farla funzionare” e io pensavo lo stesso», ha spiegato l'attrice. «Comunque, eravamo giovani e stupidi ed è il sentimento di cui il film aveva bisogno, ed è quello che chiunque interpretasse quei ruoli aveva bisogno di provare», liquida poi la storia. I due si lasciarono qualche anno dopo, quando Kristen fu sorpresa tra le braccia del regista Rupert Sanders.

Robert Pattinson l'uomo "perfetto"

Non solo Kristen, comunque: all'epoca tutte erano un (bel) po' innamorate dell'Edward Cullen disposto a tutto per la sua Bella (soprattutto a non succhiarle tutto il sangue). Tanto che l'anno scorso il chirurgo estetico Julian De Silva, che analizza i lineamenti delle star in base alle proporzioni in voga nell'Antica Grecia, lo ha proclamato l'uomo più bello del mondo, contraltare di un'altra Bella, Hadid, per le donne.