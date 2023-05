Robert De Niro diventa padre a 79 anni del suo settimo figlio

Robert De Niro è di nuovo padre. L'attore premio Oscar a 79 anni è diventato padre del suo settimo figlio. Ha condiviso lui la notizia in un'intervista durante la promozione del suo prossimo film "About My Father".



De Niro, padre a 79 anni



Durante l'intervista gli è stato chiesto come è essere un padre di sei figli. L'intervistatrice Brittnee Blair ha detto: «So che hai sei figli». De Niro però l'ha corretta.

Robert De Niro and Sebastian Maniscalco @SebastianComedy share how they first met before teaming up as father and son in their new film “About My Father,” a comedy loosely based on Maniscalco’s life. pic.twitter.com/DNy58Id1f8 — TODAY (@TODAYshow) May 9, 2023

Ha detto: «Sette, in realtà».

Poi ha confermato: «Ho appena avuto un bambino».

De Niro ha avuto i due figli maggiori con la prima moglie Diahnne Abbott. Drena e Raphael, hanno rispettivamente 51 e 46 anni.

Con l'ex compagna Toukie Smith ha due figli gemelli, Julian e Aaron, di 27 anni.

Robert De Niro all'udienza di divorzio: «Non so più come pagare i diamanti della mia ex moglie»

Poi ci sono il figlio Elliot, di 25 anni, e la figlia Helen, 11 anni, avuti con la collega Grace Hightower da cui si è separato nel 2018.

L'attuale fidanzata di De Niro è Tiffany Chen. Page Six racconta come una delle ultime foto della coppia mostri proprio il pancione di Chen che è una istruttrice di arti marziali. Insieme hanno festeggiato il 78° compleanno dell'attore in Francia.

Robert De Niro, 79, reveals he welcomed seventh baby https://t.co/P7HPNAYmST pic.twitter.com/OGCtuY6Vld — Page Six (@PageSix) May 9, 2023

La coppia, che ha lavorato insieme in "The Intern" nel 2015, è stata avvistata in un viaggio in Spagna nel 2022.