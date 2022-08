Martedì 23 Agosto 2022, 07:49

Non è un caso che abbia voluto che il docu-film sulla sua vita spericolata si intitolasse Better Man (letteralmente: Un uomo migliore, in arrivo nei prossimi mesi). A 48 anni Robbie Williams dice basta a sregolatezze e colpi di testa e racconta la sua maturità: «Ho perso il mio posto nella vita / ho perso il mio punto di vista / ho perso il significato della parola amare», canta l'ex Take That nel ritornello di Lost, uno degli inediti contenuti nel disco con il quale festeggia i suoi venticinque anni di carriera da solista, tanti quanti ne sono passati dall'addio alla boy band che lo lanciò all'inizio degli Anni '90 e dall'uscita del primo album inciso in proprio, Life Thru A Lens. «Parla dei momenti della mia vita in cui mi sono abbandonato a comportamenti sconsiderati», si limita a dire il cantautore britannico, commentando la canzone.

CINQUANTA MUSICISTI

L'album in uscita il 9 settembre, intitolato XXV, non è un disco di inediti (oltre a Lost ce ne sono solo altri tre: Disco Symphony, More Than This e The World and Her Mother), ma una raccolta che contiene i successi della carriera da solista di Robbie Williams reincisi con gli oltre cinquanta musicisti della Metropol Orkest, già al fianco di Brian Eno, Bono e Herbie Hancock. La copertina è una citazione de Il pensatore di Rodin: Williams s'è fatto ritrarre senza veli, in posa pensierosa, con il mento appoggiato alla mano. Nonostante abbia chiuso già da un po' con gli eccessi e si alleni tutti i giorni (fa boxe), ha ammesso che i grafici hanno fatto qualche ritocco alla foto originale per farlo apparire in perfetta forma: «È passato molto tempo dall'ultima volta che ho fatto uso di cocaina. Alla mia età il cuore non regge più a queste schifezze, ho dei figli».

GLI ARRANGIAMENTI

Gli arrangiamenti orchestrali delle hit reincise da Robbie Williams per XXV sono stati curati da Jules Buckley (nessuna parentela con Tim e Jeff), Steve Sidwell e Guy Chambers, 59enne produttore che venticinque anni fa prese l'ex Take That sotto la sua ala protettiva e lo affiancò nella sua trasformazione da idolo delle ragazzine a intrattenitore di razza, da Let Me Entertain You del 98 a Party Like A Russian del 2016.

LE LITI

Tra i due, negli anni, non sono mancati screzi. La rottura si consumò nel 2003, quando in Come Undone Robbie Williams decise di giocare con un immaginario un po' più rock'n'roll, tra un testo dal linguaggio spinto e un videoclip che mostrava l'ex Take That in un'orgia con donne e uomini.

IL RIAVVICINAMENTO

Chambers, che non condivideva la svolta, venne fatto fuori, prima del riavvicinamento del 2013. Insieme, ora, hanno rimesso mano a un repertorio che vale 80 milioni di copie vendute a livello mondiale, da Angels a Love My Life, passando per She's The One, Kids (in duetto con Kylie Minogue) e Feel. Chissà se il film Better Man, diretto dal 46enne Michael Gracey (già autore nel 2017 di The Greatest Showman e produttore nel 2019 di Rocketman, sulla vita di Elton John), le cui riprese sono partite a maggio in Australia, parlerà anche del rapporto tra Williams e il suo produttore. Scritto da Oliver Cole e Simon Gleeson, due sceneggiatori esordienti che prima di mettersi all'opera hanno intervistato a lungo la popstar, il film ripercorrerà la parabola umana e artistica di Robbie Williams, che a 17 anni si ritrovò catapultato dalle strade di Stoke-on-Trent, cittadina a sud di Manchester dove a giugno è tornato per dare il via ai festeggiamenti legati ai venticinque anni di carriera con un concerto davanti a 20 mila spettatori, alla vetta delle classifiche.

LE FOLLIE

Eccessi, abusi, bizzarrie varie (come quando nel 2008 a Los Angeles girava indossando un costume da gorilla, convinto che gli alieni volessero rapirlo): lo stesso Williams assicura che la pellicola sarà un ritratto autentico. La produzione ha investito 100 milioni di dollari aveva pensato di far interpretare Williams da una scimmia animata al computer. Il bizzarro progetto alla fine non è andato in porto. A interpretare la popstar ci sarà un attore in carne ed ossa, il 30enne Jonno Davies (lanciato dalla serie Amazon Prime Hunters).

GLI EX COMPAGNI

Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange, gli altri ex compagni di band di Williams, saranno interpretati rispettivamente da Jake Simmance (ha recitato nel film drammatico di Netflix Anatomy Of A Scandal), Jesse Hyde, Liam Head e Chase Vollenweder. Non mancheranno scene vietate ai minori: «Ci sono delle immagini di sesso che non rinnego. È la mia vita ed è quello che ho combinato».