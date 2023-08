Robbie Robertson, morto il rocker da film leader dei The Band: il chitarrista canadese accompagnò Bob Dylan

Si è spenta a ottant’anni un’altra leggenda musicale, Robbie Robertson, a lungo il chitarrista preferito da Bob Dylan. Nato a Toronto nel 1943, Jaime Royal Robertson aveva iniziato a fare il chitarrista a 13 anni, collaborando dal 1958 con Ronnie Hawkins, rocker americano che seguiva le orme di Elvis. Grazie ad Hawkins ed alla sua band, gli Hawks, Robbie inizia a sviluppare uno stile chitarristico personale, facendosi notare nei circuiti della musica giovane nordamericana.

Le origini

Il batterista di questa band era un certo Levon Helm: la band di Hawkins nel giro di un paio di anni arruola anche altri musicisti: il bassista Rick Danko, ed i due tastieristi Richard Manuel, and Garth Hudson.

I dischi solisti

Robertson entra in una ricca fase produttiva sia con dischi solisti, tra cui i bellissimi Contact from the Underworld of Redboy (1998) e How to become Clairvoyant (2011), che con una lunga serie di produzione cinematografiche, vista l’amicizia e la collaborazione stabile con Martin Scorsese. Robertson si spegne a Losa ANgeles. Il rock gli sarà debitore per sempre.