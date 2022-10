Ritorno al futuro, la reunion: l'abbraccio emozionante tra Michael J. Fox e il Doc

Lunedì 10 Ottobre 2022, 17:58

Un abbraccio che scalda il cuore quello tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty McFly e il Doc si sono incontrati in occasione della reunion che si è svolta al Comic Con di New York. Sono passati quasi 40 anni dal successo di "Ritorno al Futuro": il primo film della trilogia usciva nel 1985. Un ritorno al passato, questa volta, tra ricordi, avventure e aneddoti di un duo leggendario. E poi l'abbraccio che ha commosso tutti: con un Marty McFly fragile che si alza in piedi per stringere forte il suo Doc.