Rino Barillari compie 76 anni: buon compleanno a The King, il re dei paparazzi (quelli veri)

Dici Dolce Vita e pensi anche a lui: The King, il "re dei paparazzi". Chi altri, se non Rino Barillari. Il fotografo che con la sua Leica ha raccontato gli anni d'oro di via Veneto. Di più: li ha vissuti. Dietro l'obiettivo a immortalare i vip, quelli veri, e un attimo dopo accanto a loro. Spesso in fuga, inseguito per le strade del centro di una Roma da lasciare senza fiato. E poi tumulti, omicidi, rapine, rapimenti, sparatorie. In oltre 50 anni di carriera Barillari ha collezionato 163 visite al pronto soccorso, 11 costole rotte, una coltellata, manganellate a non finire e ben 76 macchine fotografiche distrutte. Sì, proprio 76, come gli anni che oggi compie, festeggiato anche dal mitico Harry's Bar di via Veneto: una bottiglia di champagne e una bella torta. Buon compleanno Rino, anche dal Messaggero, il tuo covo e la tua seconda casa.

