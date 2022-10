Ringo Starr malato, annullato il concerto: fan in ansia per l'82enne ex batterista dei Beatles

Ansia per le condizioni di salute di Ringo Starr. L'ex batterista dei Beatles ha annullato il concerto che aveva in programma sabato insieme alla sua band, gli All-Starr, in Michigan (Stati Uniti). Ringo Starr, stando a quanto riferito da un portavoce del gruppo, è stato colpito da una non precisata malattia che gli impedisce di cantare. Non si tratterebbe però del Covid, è stato assicurato.

Come sta Ringo Starr?

Gli All-Starr dovrebbero esibirsi nuovamente stasera in Minnesota, ma al momento non è chiaro se il concerto si farà o sarà annullato. I fan sono in ansia, soprattutto per la scarsità di informazioni sulle effettive condizioni dell'artista, che quest'anno ha compiuto 82 anni festeggiando a luglio con il suo consueto "Peace and Love party".