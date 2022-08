Roma, Ilaria Capua: «Da 13 giorni nessuno passa a ritirare i rifiuti: mi vergogno»

E' tornata dagli Stati Uniti per l'estate nella sua città. E oggi, dopo qualche giorno, la nota virologa Ilaria Capua ha deciso di sfogare la sua rabbia sui social. Ecco il messaggio apparso sul profilo ufficiale della direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida: «Oggi è il 19 agosto. Sono a Roma dal 6 agosto e da allora non hanno mai ritirato i rifiuti del condominio. Ho i rifiuti in casa e mi vergogno. Guardo fuori e mi vergogno. Faccio una passeggiata e mi vergogno. Sindaco Gualtieri ti prego Roma non si merita questo scempio». Sono bastati pochi minuti e subito sono arrivate le risposte, i like e i retweet al grido disperato della Capua

Rifiuti a Roma, il tweet di Ilaria Capua

Con oltre 120 mila follower, la virologa ha letto parecchi commenti al suo tweet. Anzi, al suo messaggio diretto a Gualtieri, sindaco di Roma. Ecco alcune risposte degli utenti: «Provi a fare la segnalazione all Ama. Numero verde 800 867 035, le daranno un numero protocollo - scrive Paolo - se non dovessero intervenire risolleciti, io lo faccio finché si risolve il problema è funziona»