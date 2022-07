Ricky Martin rompe il silenzio, lo sfogo dopo l'archiviazione delle accuse di violenza sessuale: «È stato devastante. A mio nipote auguro il meglio»

«Sono davanti alle telecamere oggi perché ho davvero bisogno di parlare per poter iniziare il mio processo di guarigione. Per due settimane non mi è stato permesso di difendermi perché stavo seguendo una procedura in cui la legge mi obbligava a non parlare finché non fossi davanti a un giudice». Con queste parole Ricky Martin parla pubblicamente per la prima volta dopo essere uscito vincitore dalla causa che lo ha visto coinvolto in tribunale contro il nipote che lo accusava di molestie. Finora a rilasciare alcune dichiarazioni era stato solo il legale della Pop Star, ma ora, dopo che anche il nipote ha chiesto l'archiviazione delle denunce, ma ora anche Ricky è pronto a parlare. Ritirato l’ordine restrittivo nei suoi confronti, ora Martin si augura inoltre il meglio per suo nipote.

Ricky Martin, le prime parole dopo l'archiviazione del caso

«Grazie a Dio è stato provato che queste affermazioni erano false, ma vi dirò la verità. È stato molto doloroso. È stato devastante per me, per la mia famiglia, per i miei amici. Non lo auguro a nessuno». Rilascia le prime dichiarazioni in una video intervista per Tmz il re del Pop Latino. «Alla persona che affermava queste sciocchezze, auguro il meglio. E vorrei che trovasse aiuto in modo che possa iniziare una nuova vita piena di amore, verità e gioia e non faccia del male a nessun altro. Ora la mia priorità è guarire». Vuole ripartire dalle sue certezze Ricky Martin.

«E come faccio a guarire? Con la musica. Non vedo l’ora di tornare sul palco. Non vedo l’ora di essere di nuovo davanti alle telecamere e… intrattenere! Che è ciò che so fare meglio».

Poi il pensiero vola a chi non ha mai smesso di credere in lui. «Grazie a tutti i miei amici. Grazie a tutti i fan che hanno sempre creduto in me. Non avete idea della forza che mi avete dato con ogni commento che avete scritto sui social media. Vi auguro amore e luce ed eccoci qui, con la stessa forza e passione. Dio vi benedica tutti». Poi arriva anche il post di Jwan Yosef il marito del cantante: «La verità prevale». Ricky ha prontamente commentato il post scrivendo «La mia forza e la mia calma. Ti amo».