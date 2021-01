Richard Branson, la madre del fondatore del Virgin Group morta per Covid: «Voglio celebrare la sua vita meravigliosa»

È morta la madre di Richard Branson, il fondatore di Virgin Records: la donna - 96 anni - aveva contratto il coronavirus. Una battaglia che non è riuscita a vincere, e di cui il milardario britannico ha voluto parlare ai suoi follower, postando un commento su Twitter: «Mi dispiace condividere questa notizia, purtroppo come le mamme e i papà di molte persone in questo momento, in questi giorni di Covid, anche mia madre Eve è morta. Piuttosto che piangere la sua perdita, ho voluto celebrare la sua vita meravigliosa e la gioia che ha portato a tanti».

Thank you for all your messages about my mum. She was a force of nature who lived many remarkable lives and will live on in the hearts of all she loved. Sending love to all of you who have lost a loved one recently https://t.co/i7rHAnBtBD pic.twitter.com/KrSO8OzORe

— Richard Branson (@richardbranson) January 11, 2021