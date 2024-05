Ricchi e Poveri: «Quando Franco Gatti si ritirò ci disse di non fermarci, glielo dobbiamo. Dopo Sanremo ci vogliono tutti, anche i politici»

L’ultima volta che avevano vinto un Disco di platino con un loro nuovo singolo non se la ricordano nemmeno: «Sicuramente saranno passati almeno quarant’anni: bisogna tornare ai tempi di Sarà perché ti amo e Mamma Maria», dicono i Ricchi e Poveri. «A un certo punto eravamo rimasti anche senza casa discografica», si intristiscono per un istante Angela Brambati e Angelo Sotgiu, 76 anni lei e 78 lui, orfani di Franco Gatti, l’iconico “baffo”, scomparso nel 2022. Ma la malinconia dura appunto solo un istante. Oggi è tutta un’altra musica. Non solo quella di Ma non tutta la vita, che dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo - si sono classificati ventunesimi su trenta partecipanti - li ha riportati in testa alle classifiche, ma anche quella del nuovissimo singolo Aria. Esce oggi in anteprima su TikTok, l’app - popolarissima tra i ragazzi dai 16 ai 24 anni - dove la hit sanremese ha totalizzato 600 milioni di visualizzazioni, dal 27 maggio sarà sulle piattaforme di streaming e dal 31 lo si ascolterà in radio.



Per caso avevate proposto pure questa ad Amadeus?

«No, no (ridono).

Questa canzone è arrivata dopo Sanremo. Ce l’ha fatta ascoltare Zef (vero nome Stefano Tognini, classe 1990, produttore di Marracash, ndr) e ci è piaciuta sin da subito. L’abbiamo sentita nelle nostre corde. È un pezzo semplice, immediato, con sonorità dance e un testo che invita a cogliere le occasioni, perfetto per l’estate. Ne incideremo anche una versione in spagnolo, insieme a quella di Ma non tutta la vita. Dopo la tournée estiva che andrà avanti fino ad agosto inoltrato ci aspettano anche in Spagna».



Ormai tutti vogliono un pezzo dei Ricchi e Poveri?

«Ma proprio tutti. Anche i politici (ieri si sono esibiti all’evento di Forza Italia al PalaTiziano a Roma, ndr). Ma noi di politica non ci interessiamo: abbiamo sempre cantato per tutti i politici e tutti gli orientamenti, perché la musica appartiene a tutti. Alcuni non sapevamo neppure chi fossero (ridono). Con Sanremo siamo rinati. Dalla gara, per scelta e per mancanza di condizioni e brani giusti, mancavamo da trentadue anni. Quello che è successo con Ma non tutta la vita non l’abbiamo capito nemmeno noi».



Mai pensato di mollare?

«Mai. Quando Franco si ritirò ci disse: “Non fermatevi: dovete continuare, vi prego”. Glielo avevamo promesso. Oggi va di moda annunciare un ritiro molto anticipatamente? Ognuno decide la propria strategia. Noi non smetteremo mai. Ci divertiamo ancora molto e ci sentiamo vicini ai giovani. Giovanissimi sono anche i ragazzi che curano i nostri social. Ci chiedono “ma non siete stanchi?”. Macché dentro di noi ci sono bambini che non invecchieranno mai».



Un film sulla vostra carriera ve l’hanno mai proposto?

«Sì. Se ne è parlato più volte. Prima o poi lo faremo. Anche perché abbiamo tante cose da raccontare. La nostra vita, tra alti e bassi, è stata a tutti gli effetti un film».



A Sanremo ci tornate l’anno prossimo, magari da valletti di Carlo Conti?

«Presto per dirlo. Vediamo. C’è tanto da fare. E poi da qui al prossimo anno… (ridono, ndr)».



Per caso vi hanno cercato per qualche duetto?

«Qualche proposta ci è arrivata, sì. Pure da certi rapper tatuati e pieni di piercing».



L’Eurovision lo avete seguito?

«Certo. Che brava, Angelina. Peccato che nel 1978, quando partecipammo noi, quella manifestazione non fosse tanto interessante per l’Italia, perché erano terrorizzati di vincere e quindi di doverla poi organizzare. Noi andammo con due discografici a Parigi, soli e abbandonati. Ci portammo pure i bagagli in stanza da soli, in hotel: gli inglesi si presentarono con 24 persone al seguito».



Chi sono i Ricchi e Poveri del futuro?

«Per diventare come noi ci vogliono cinquant’anni di storia. Bisogna darsi da fare, superare la fatica, essere forti e non arrendersi mai. Perché nessuno ti regala nulla. Un consiglio che diamo ai giovani? Di non circondarsi di collaboratori che gli dicono “sì” a tutto: i “sì” non ti aiutano a migliorare».