Sabato 27 Novembre 2021, 21:20 - Ultimo aggiornamento: 21:22

Da Fedez a Ghemon, sono tutti pazzi per il resell (rivendere, ndr), anche il calciatore Nicolò Zaniolo, beniamino della A.S. Roma.

Il centravanti di Josè Mourinho si concede un pomeriggio di shopping nella giornata clou del black friday, facendo capolino nel negozio del giovanissimo imprenditore Riccardo Sofia che, a soli 22 anni, ha aperto la sua prima attività dedicata all’abbigliamento in zona Eur Torrino. E chissà se Zaniolo come il cantautore Ghemon, ha pensato bene di dedicare alle sue scarpe un’apposita stanza della sua casa – cosa che il musicista ha fatto e di cui è attento custode -, certo è che la resell-mania impazza tra i giovani e tra i volti noti della rete, della musica e anche dello sport. E l’attaccante romanista non è il solo calciatore ad aver fatto visita al negozio di Viale degli Astri, dove Riccardo ha aperto da poco più di un mese. Come lui si sono visti anche Devid Bouah, terzino della Primavera e il collega Riccardo Calafiori, difensore arrivato nella prima squadra giallorossa e poi fino alla Nazionale.

«Nicolò è stato disponibile con tutti e ha apprezzato questo posto» - ha dichiarato Sofia, aggiungendo - «Ha comprato le Jordan che si vedono in foto e poi dopo, s’è fermato a salutare dei fans che lo hanno visto entrare», conclude Riccardo, da sempre appassionato di moda, una passione per cui ha scelto di aprire un’attività dedicata alla sua linea di abbigliamento da lui disegnata e che è proposta al pubblico, insieme alla presenza di selezionate sneakers, pezzi unici con cui conduce l’attività di compra-vendita di edizioni limitate.

Edizioni speciali che chiamano a raccolta i protagonisti del calcio, come mostra la stories su instagram in cui un laziale e un romanista sorridono per amore di una Jordan d’annata.