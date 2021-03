Covid, Renato Zero si è vaccinato: «Sono il paziente... zero»

Il paziente Zero. Si è definito così Renato Zero nel descrivere la foto con la quale mostra la sua mattinata dedicata al vaccino anti Covid: «Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!». Il cantante, cappellino, mascherina e occhiali in tinta, ha aspettato il suo turno vaccinandosi contro il Covid-19. Una giornata speciale che ha coinvolto i suoi numerosi fan i quali hanno "reagito" con cuoricini e messaggi nei commenti alla sua foto pubblicata su Instagram.

"Grande Renato, grazie per l'esempio che dai". Questo solo uno dei tanti messaggi apparsi sul profilo ufficiale di Renato Zero che ha ricevuto anche il sostegno di molti personaggi famosi. Tra questi anche Leonardo Pieraccioni. L'attore ha inviato quattro cuoricini al cantante inquadrato insieme all'infermiere che gli ha iniettato il siero.

