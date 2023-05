Un conte italiano possiede più terre e palazzi del re Carlo ed è in guerra con il governo britannico

Conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo: secondo una classifica pubblicata qualche anno fa da un sito inglese possiede 29mila acri di proprietà terriere tramite una società immobiliare con sede a Norfolk, la Albanwise. Si trova al 25esimo posto tra le persone fisiche o le società per quantita di terreni posseduti, più o meno come il monarca britannico. Ventinovemila acri sono poco più di 117 chilometri quadrati ovvero 11mila e 700 etari, secondo una inchiesta pubblicata da The Times, il conte, 68 anni, controlla le proprietà di 100.000 immobili oltre che della tenuta con fossato del XVI secolo in cui vive nel Norfolk.

Gran parte delle sue proprietà sono nel Norfolk e nello Yorkshire e Padulli è discendente di una famiglia milanese (alcuni componenti furono esiliati da Mussolini). Lui ha lavorato a Londra nel settore delle finanze e nel 1994 ha rilevato la Albanwise Wallace Estates che, grazie a Padulli, è divenuta «una delle più grandi aziende agricole e immobiliari del Regno Unito. Possiede fattorie che si estendono su 12mila ettari di campagna del Norfolk e dello Yorkshire , da cui dipende il 2 per cento della produzione totale di patate nel Regno Unito».

Nel villaggio di Barton Bendish, dove si trova la sua tenuta, organizza uno spettacolo pirotecnico ogni anno e in estate apre i giardini al pubblico. Ama mantenere un profilo basso, ci sono poce foto di lui, ed è anche un collezionista d'arte. Bene, come mai con questa prestigiosa biografia oggi si trova impegnato in un contenzioso con il governo britannico, in particolare con Michael Gove, segretario di Stato per l'edilizia abitatativa e le comunità? L'inchiesta del Times spiega: i funzionari governativi accusano il conte Padulli, che è anche proprietario di un blocco di appartamenti a Manchester, di non voler pagare per gli edifici affittati a centinaia di inquilini l'adeguamento alle norme anti incendio varate nel Regno Unito dopo il rogo di Grenfell, nel sud ovest di Londra, nel 2017.

Gli inquilini della società del conte sostengono di vivere in una sorta di limbo e di essersi già fatti carico di spese per 40mila sterline ciascuno (46mila euro) solo per i lavoi esterni.

Secondo loro la società di Padulli dovrebbe rimborsare questi costi sostenuti. Il problema è che c'è stato un passaggio della proprietà a un'altrasocietà che non ha mai risposto agli inquilini.

La tesi dei funzionari governativi è che la vendita sia stata un escamotage per aggirare le disposizioni del Building Safety Act che, spiega The Times, rendono i proprietari responsabili dei costi sul rispetto delle norme di sicurezza. In un comunicato la società chiamata in causa ha deto di essere pronta a collaborare con il governo per risanare gli edifici, ma critica l'approccio della legislazione sulle responsabilità pregresse. Spiega una fonte governativa al quotidiano britannico: «La popolazione si chiederà perché una grande società proprietaria terriera che fa capo a un conte italiano multimilionario stia vendendo edifici a una società recentemente registrata in un opaco paradiso fiscale oltremare. Perseguiremo con ogni strumento i responsabili». Il contenzioso sembra solo alle prime puntate.