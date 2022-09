Elisabetta morta, l'ira di Harry: le inziali della regina rimosse dall'uniforme per la veglia (ma c'è un motivo)

Il lutto per la morte della Regina Elisabetta non spegne vecchi rancori nella famiglia reale. Il principe Harry ha detto di avere il "cuore spezzato" perchè le inziali della regina "ER" sono state strappate via dall'uniforme militare che doveva indossare il giorno della veglia familiare nella camera mortuaria. Un nuovo episodio di tensione che riapre vecchie ferite e rischia di minare il riavvicinamento tra i due fratelli, che almeno apparentemente sembravano essersi riappacificati e riuniti in questo momento difficile.

Le iniziali della regina strappate: il motivo

Harry si è detto devastato per l'assenza delle iniziali nella sua uniforme e, secondo indiscrezioni, avrebbe valutato anche di indossare un abito da mattina per evitare umiliazioni. Tuttavia c'è un motivo per cui le sono state "tolte": ufficialmente la sigla ER posizionata sulla spalla destra dell'uniforme, è riservata solo ai "working members" della famiglia reale ovvero oa coloro che svolgono compiti ufficiali. Compiti a cui il principe Harry ha formalmente rinunciato nel 2021.

Il motivo della rabbia di Harry deriva anche dal confronto con il principe Andrea (figlio della Regina Elisabetta e fratello dell'attuale Re Carlo III) che nonostante i problemi legali ha potuto mantenere il codice reale.

Regina Elisabetta funerali, l'ira di Mosca esclusa: «Decisione immorale e blasfema». Siria, Venezuela e il "caso Cina": chi non ci sarà

La veglia familiare

Nella notte si è svolta a Westminster Hall la veglia familiare per la regina a cui hanno partecipato gli otto nipoti della regina. I due principi William e Harry hanno partecipato posizionati alle due estremità della bara, entrambi vestiti con l'uniforme militare. Un momento di silenzio e raccoglimento che ha ricordato la celebre scena dei due principi al funerale della madre Diana nel 1997. Accanto a loro c'erano i cugini Zara Tindall e Peter Phillips, le principesse Beatrice ed Eugenie e Lady Louise Windsor e suo fratello il visconte Severn.

William e Harry di nuovo ai ferri corti?

«Ha il cuore spezzato, Rimuovere le iniziali di sua nonna mi sembra molto intenzionale» ha detto un amico di Harry alla stampa inglese. Una situazione che getta ombre sul possibile riavvicinamento dei due principi: lo scorso sabato William e Harry avevano organizzato la scorsa settimana una passeggiata con le rispettive mogli fuori dal castello di Windsor. Ma persone vicine alla famiglia reale hanno confermato che «Non c'è stato ancora nessun riavvicinamento significativo tra i due fratelli». Sembra infatti che nonostante la vicinanza delle due abitazioni, i due continuino a comunicare in gran parte tramite aiutanti piuttosto che direttamente.

I due fratelli sono stati visti anche lo scorso giovedì 17, quando Harry era in auto insieme a Meghan e ha incrociato William che stava portando a casa i tre figli. I due hanno abbassato il finestrino per salutarsi con una breve chiacchierata.