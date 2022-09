Regina Elisabetta, William e Harry insieme al padre Carlo nel corteo verso Westminster come ai funerali di Lady Diana

William e Harry riuniti nel dolore. I due fratelli hanno seguito insieme al padre Carlo il feretro della Regina Elisabetta, la loro "Granny" adorata, che oggi ha lasciato per l'ultima volta Buckingham Palace diretta a Westminster, dove per quattro giorni i sudditi potranno renderle omaggio. E torna alla mente la stessa scena vissuta quando erano bambini: entrambi insieme al padre ai funerali della madre Lady Diana dopo il tragico incidente di Parigi.

William e Harry, pace fatta?

Che tra i due al momento non corra buon sangue è cosa nota: ma un ramoscello d'ulivo è arrivato proprio da William quando, qualche giorno fa, ha inviato un messaggio al fratello invitando lui e Meghan Markle a raggiungerlo per salutare i sudditi riuniti fuori da Windsor Castle. Una pausa nei veleni suscitati dalle varie rivelazioni, documentari e podcast prodotti dai Sussex dopo il trasferimento in California.