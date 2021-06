La regina Elisabetta taglia la torta con la spada al ricevimento solenne tra i sorrisi di Kate e Camilla

Durante una festa ufficiale in suo onore, la regina Elisabetta ha voluto usare una spada cerimoniale per tagliare una torta, scatenando l’ilarità di Kate e Camilla, accanto a lei. La festa in Cornovaglia, dove si è svolto il G7, fa parte dei festeggiamenti per il compleanno della regina (quello ufficiale, non quello anagrafico) e del Giubileo di Platino, che culminerà con le celebrazioni del prossimo anno.

La sovrana novantacinquenne ha ricevuto la spada da un lord, Edward Bolitho, e quando un inserviente le ha fatto notare che c’era anche un normale coltello da cucina disponibile, ha detto: «Lo so che c’è, ma così è più insolito». Kate ha commentato, con uno sguardo tra lo stupito e il divertimento per il fuori programma «lo sta tagliando!», prima che la sua voce fosse sommersa dagli applausi degli invitati.

La regina alla foto di gruppo del &7

Per tagliare una seconda fetta, la regina ha però messo da parte lo spadino cerimoniale e ha preso un più adatto coltello da dolci. E ha commentato: «Sembra venuta molto bene».

Non è stato l’unico momento di humour, per la regina in Cornovaglia. Poco prima, Elisabetta aveva partecipato a un ricevimento con i leader del G7, dove era stata raggiunta da suo figlio Carlo, da Camilla Parker-Bowles e da Kate Middleton. A un certo punto, i leader mondiali, compreso il premier italiano Mario Draghi, si sono messi in posa per la foto di rito, con la regina seduta in mezzo. La regina ha detto: «A questo punto dovete fare finta di divertirvi moltissimo», scatenando le risate dei capi di governo.