Mercoledì 14 Settembre 2022, 12:48

Il funerale reale della Regina Elisabetta II si terrà il 19 settembre e in attesa del momento solenne cominciano a spuntare alcuni dettagli del protocollo previsto per quel giorno. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Regina Elisabetta funerali, nelle sue mani un oggetto diverso da quello con cui è stata sepolta Lady Diana