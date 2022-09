Regina Elisabetta e l'amore per i suoi corgi: ha allevato trenta cani

La Regina Elisabetta fin dalla tenera età è sempre stata un'amante degli animali. Oltre alla sua passione per i cavalli la sovrana ha sempre nutrito un grande amore per i cani. In particolare per la razza dei corgi o "royal corgis" come vengono chiamati nel Regno Unito. Un amore talmente grande da averli voluti al suo fianco per tutta la vita, c'è chi giura che la regina si rivolgesse a loro con il nome di "famiglia". I corgi le sono stati vicino per 96 anni, sempre al fianco della monarca, anche durante i suoi viaggi, in cui Elisabetta II difficlmente rinunciava alla loro presenza.

I corgi della Regina Elisabetta: un amore durato tutta la vita

Sua Maestà ha allevato oltre 30 cani durante i suoi 70 anni di regno, questo l'ha costretta a dare numerosi tristi addii, incluso quello a un piccolo cucciolo di corgi morto prematuramente nel maggio 2021, a oggi si contano: due corgi, un dorgi e un cocker spaniel inglese. Il dorgi si chiama Candy ed è il cane più anziano con i suoi 10 anni. Un cucciolo nato dopo che uno dei corgi di Elisabetta si era accoppiato con un altro cane, la bassotta Pipkin, questa di sua sorella, la principessa Margaret.

Susan è stato il primo corgi in assoluto della regina, un regalo speciale per il suo 18° compleanno nel 1944. Un legame così intenso, tanto da portarla con se di nascosto durante la sua luna di miele con il principe Filippo, nel 1947, con grande sorpresa del marito. Nel suo libro "Non davanti ai Corgis" il biografo reale, Brian Hoey, scrisse che il duca di Edimburgo "detestava" i corgi perché «erano troppo liberi di fare quello che volevano». Questo, tuttavia, non ha impedito alla regina di allevare cani per oltre cinque decenni, questi alcuni dei nomi che negli anni la regina ha dato ai suoi cuccioli: Bisto, Oxo, Flash, Spick, Span, Tinker, Harris, Pickles, Brandy, Berry, Chipper, Piper, Cider and Berry.

La principessa Diana una volta soprannominò i corgi della regina "tappeto mobile", poiché seguivano la monarca ovunque. Secondo i meglio informati, in quest'ultimo periodo in cui il suo quadro clinico non è stato dei migliori, Sua Maestà ha dovuto rinunciare al suo hobby preferito, passeggiare con i suoi amati cani.

La stanza dei corgi a Buckingham Palace