Pochi temi dividono e fanno discutere i cittadini britannici come la famiglia reale. Il principe Harry e Meghan Markle hanno causato parecchio rumore, dicendo di avere avvertito in precedenza la regina Elisabetta che avrebbero scelto per la loro secondogenita il nome “Lilibet” in suo onore. Ne è nato un caso, con i portavoce di palazzo costretti a smentire. Ma Elisabetta potrebbe avere mandato un “messaggio in codice” al nipote e alla nuora, per salutare la nascita della bambina, e anche la scelta del nome.

La piccola nata lo scorso 4 luglio, che ancora non è stata mostrata in pubblico, è stata chiamata Lilibet “Lili” Diana, in onore della sovrana; il secondo nome è stato scelto per celebrare la madre di Harry, Lady D; mentre “Lili” sarà, con ogni probabilità il nome che verrà usato ogni giorno.

Wow the Queen is dressed up in a beautiful pink Lilly flowered dress today. Sending a loud and clear message!

She’s honored to have a great granddaughter with the her name

Lilibet ‘Lili’ Diana!!🌸🤍🌸 https://t.co/p3L0Q0YLAE — My Duke and I Podcast (@MyDukeandI1) June 13, 2021

Secondo Molly Mulshine e Joe Drake, autori di un podcast americano, “Royally”, bisogna cercare un segnale nascosto nell’abito floreale, con dei gigli disegnati, indossato dalla regina nei giorni del G7 in Cornovaglia. Giglio in inglese si dice “Lily”, e secondo la Mulshine si tratterebbe proprio di un atto deliberato. Elisabetta ha indossato questo capo durante il ricevimento ufficiale con i presidenti e i capi di governo stranieri, e durante gli eventi collaterali.

I due esperti di cose reali si soffermano anche sulla spilla proveniente dal Botswana indossato dalla regina, poiché Harry e Meghan erano stati in vacanza proprio nel paese africano. Un altro messaggio nascosto? Sembra difficile crederlo. Mentre è difficile non notare il successivo vestito, che Elisabetta aveva durante l’incontro con il presidente Joe Biden e la first lady Jill. Un altro tripudio floreale, con diverse forme liliacee. Nel paese di Agatha Christie (e non solo) tre indizi fanno una prova.