Regina Elisabetta, il tesoro di gioielli non andrà a Carlo (nè a Camilla): ecco chi erediterà tutto

In attesa dell'incoronazione di Re Carlo III, c'è chi ipotizza come verrà spartito il tesoro di gioielli di Elisabetta, una vera e propria fortuna composta da circa cento pezzi. Il valore di questi gioielli è inestimabile: si calcola che siano composti da più di 23mila pietre preziose, in parte custoditi nella Torre di Londra (fin dal lontano 1600) e in parte riposte nel caveau di Buckingham Palace. A sorpresa, tutta questa immensa cascata di oro e gioielli, potrebbe non finire nelle mani di Carlo III, tantomeno in quelle di Camilla: ad ereditare l'immensa fortuna, per volere diretto di Elisabetta che avrebbe per questo lasciato istruzioni nel suo testamento, sarebbe invece Kate Middleton. La riprova sono le uscite pubbliche in cui Kate ha già indossato qualcosa appartenuto proprio a Sua Maestà: al funerale di Elisabetta è apparsa con uno dei famosi tre fili di perle, e si dice che sarà proprio a lei a ereditarli tutti. Foto: Kikapress music: "Summer" from Bensound.com

