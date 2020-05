Coronavirus, la regina Elisabetta resta a Windsor: non apparirà più in pubblico per mesi

Coronavirus La regina Elisabetta II rimarrà a Windsor fino a data da destinarsi e non apparirà in pubblico per mesi, mentre Buckingham Palace resterà chiuso per l'estate, è la prima volta che accade da 27 anni. Lo scrivono i media britannici fra cui il Daily Mail.

La sovrana 94enne si trova al castello di Windsor insieme con il marito Filippo che il mese prossimo compie 99 anni, e vi rimarrà fino a data da destinarsi. Tutti i suoi impegni pubblici sono al momento sospesi e lo rimarranno fino a quando la minaccia del coronavirus non sarà rientrata, sottolinea il Daily Mail.

Il Sunday Times rimarca che gli eventi a palazzo sono cancellati, compreso il tradizionale 'garden party' della regina. Si nota che è il più lungo periodo di assenza dalle “scene pubbliche”​ per Elisabetta II nei suoi 68 anni di regno e non ci si attende una ripresa degli impegni prima dell'autunno al più presto.

