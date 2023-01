Regina Camilla, le gravi accuse di Harry

Mercoledì 11 Gennaio 2023, 10:02

Per la famiglia reale inglese sono giorni di fuoco: anche in Italia è finalmente uscito il libro "Spare" del principe Harry. Harry non ha "risparmiato" nessuno e tra le pagine della sua autobiografia ha parlato anche di Camilla, ora regina consorte al fianco di suo padre, re Carlo III. Il principe ha accusato Camilla di essere stata proprio lei a vendere alla stampa la storia della famosa lite tra Kate Middleton e Meghan Markle. "L’altra donna di mio padre è cattiva e pericolosa, mia madre in una famosa intervista rilasciata nel 1995 disse che c’era una terza persona nel suo matrimonio [...] Aveva bisogno di riabilitare la sua immagine di fronte l’opinione pubblica" ha spiegato Harry. "Una sera Willy timidamente ammise che durante il tour in Australia ad una cena con papà e la Regina Camilla si era lasciato sfuggire della discussione tra Meg e Kate [...] A quel punto fu tutto chiaro" ha aggiunto. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

