Red Canzian migliora, il video dall'ospedale: «Va tutto bene, presto tornerò sul palco»

Red Canzian sta meglio. La paura dopo l'infezione cardiaca e la terapia intensiva è finalmente alle spalle. L'ex bassista e voce dei Pooh ha registrato un nuovo video dall'ospedale di Treviso, dove resterà ricoverato ancora per qualche settimana: «Ciao a tutti, come vedete le cose stanno andando sempre meglio. Cammino, mi muovo e faccio le scale, la voce sta tornando. Va tutto bene, mi manca solo una cosa, veramente importante: rivedervi. Rivedervi, stare sul palco e abbracciarvi, ma succederà presto!», ha detto.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto SPETTACOLI Video PERSONE Renato Zero, messaggio a Red Canzian TREVISO Red Canzian in ospedale, l'ex Pooh esce dalla terapia...

Red Canzian, video dall'ospedale di Treviso: «Il ricovero durerà ancora un mese»

Renato Zero, messaggio a Red Canzian: «Amico, tieni duro»

Cosa è successo

Un mese fa Red Canzian è stato ricoverato per un'infezione al cuore, per la quale aveva rischiato la morte. «Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò. La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia - aveva detto in un'intervista -. Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile». Nei giorni scorsi ha continuato a informare i fan sulle sue condizioni attraverso i social. Nell'ultimo video pubblicato a inizio febbraio era apparso ancora debole, anche se in ripresa.