Rebecca Staffelli ad Amici, chi è la figlia dell'inviato di Striscia: che lavoro fa, instagram e fidanzato

Rebecca Staffelli è ospite della puntata di Amici di domenica 11 dicembre. "Conosco tuo padre", ha detto Maria De Filippi. Il padre di Roberta, Valerio, è stato uno dei volti più noti di Striscia la Notizia e ha inviato centinaia di tapiri d'oro. Ora, sua figlia Rebecca sta muovendo i primi passi in televisione. Già molto conosciuta nel mondo della radio, affascina il pubblico.

Verissimo, Alessandra Celentano: «Mi sono sposata e poi separata. Un dispiacere non avere figli, ma è sbagliato accanirsi a tutti i costi»

Chi è Rebecca Stafiley

Nata a Milano nel 1998, ha 24 anni ed è conduttrice di Radio 105. I suoi genitori sono Valerio Staffelli e Matilde Zarconi. Ha imparato a cantare, ballare e recitare fin dalla tenera età. Ha fatto il suo debutto televisivo nel 2018 all'età di 20 anni. Ha condotto per la prima volta lo spettacolo "Colpo di tacchi" a La 5. È anche conduttrice di "Miss Universo Italia". Rebecca è anche un'attrice. Ha recitato nel film "Ding Dong", che in seguito è diventato una serie TV. Ha anche esperienza come modella.

Il fidanzato

Il fidanzato di Rebecca è Alessandro Basile, imprenditore e fondatore della @2coolmanagement, agenzia di social media.