Re Carlo rompe il silenzio sul libro di Harry: l'intervista bomba fa notizia in tutto il mondo

Lunedì 30 Gennaio 2023, 10:14

A Palazzo c'è fermento e la notizia sta facendo il giro del mondo: Re Carlo III, a poche settimane dall'incoronazione ufficiale, sarebbe disposto a rilasciare un'intervista alla BBC. Fino ad oggi, sia Carlo che William, diretti eredi al trono in linea di successione, hanno mantenuto il più stretto riserbo su gossip e indiscrezioni ma l'incoronazione di Re Carlo III cambia tutto. Il pretesto per l'intervista sarebbe proprio l'incoronazione, di portata storica, dopo quella della Regina Elisabetta II, avvenuta nel 1953. Ma l'esclusiva intervista potrebbe portare a una propria versione della Famiglia Reale Britannica sul libro del secondogenito, Spare, e su tutte le accuse lanciate durante la serie tv di Netflix da Harry e Meghan. Sul Mirror si vocifera che a condurre l'intervista sarà Jonathan Dimbleby, 78 anni, un amico di lunga data di Carlo. Photo Credits: Kikapress Music: “OnceAgain” from Bensound.com

