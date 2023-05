Re Carlo, l'accordo segreto con la sarta della regina Elisabetta per metterla a tacere: una casa lontano da Windsor in cambio del silenzio

Lunedì 22 Maggio 2023, 12:13

Re Carlo avrebbe firmato un accordo con Angela Kelly, l'ex sarta ufficiale della Regina, che a sua volta avrebbe accettato di vivere in una casa nel Peak District in cambio del suo silenzio su questioni relative alla monarchia. La nuova dimora di Angela Kelly, in accordo con i desideri della defunta sovrana, si trova lontano da Windsor, dove viveva in precedenza. Secondo le fonti, il "regalo" concesso dal Re Carlo ha delle condizioni ben precise. Alla signora Kelly, che ha pubblicato due libri sulla sua vita nella cerchia reale, è stato chiesto di firmare un accordo di riservatezza che in pratica le impedisce di rivelare ulteriori segreti. Secondo una fonte interna, alla donna non sarebbe nemmeno consentito di utilizzare le parole "Re" e "Palazzo" a fini commerciali, come stabilito dalle condizioni dell'accordo. Di conseguenza, probabilmente non potrà pubblicare una terza autobiografia, che si dice avesse già avuto il via libera della Regina.

