Re Carlo III "ruba" il posto del Principe Harry e fa uno sgambetto a sua sorella Anne

Lunedì 31 Ottobre 2022, 10:19

Re Carlo III - nella costituzione del suo nuovo Regno - avrebbe deciso di tenere appositamente per sé la nomina di Capitano generale dei Royal Marines. Il ruolo in passato era appartenuto a Harry, che però ne ha perso tutti i diritti. Con il suo allontanamento dai doveri reali per costruire la sua famiglia con Meghan Markle, il principe Harry nel 2020 ha perso la carica di Capitano generale dei Royal Marines nel 2020, incarico che ricopriva dal 2017. C'era però in corsa un'altra figura chiave: la principessa Anne, sorella del Re, che avrebbe potuto scrivere una pagina di storia diventando la prima donna Capitano generale, e invece no. Il Re ha deciso di tenere l'incarico, così come hanno fatto suo nonno e prima ancora il suo bisnonno. Proprio oggi che i Royal Marines festeggiano 358 anni di storia, è arrivato l'annuncio che vede il Re assumere il ruolo militare di Capitano, al posto di Harry e facendo uno "sgambetto" reale ad Anne. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

