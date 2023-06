Re Carlo in Transilvania (senza Camilla), il sovrano discende dal "vero" conte Dracula e ne va molto fiero

Re Carlo III torna nella sua Romania per la sua prima visita all'estero dopo l'incoronazione del 6 maggio scorso nell'abbazia di Westminster. Un luogo a cui il sovrano è molto legato, tanto che ogni anno, dal lontano 1998, decide di visitare quella terra. Forse non tutti infatti sanno che Carlo ha una discendenza particolare: il re è un lontano parente del principe del XV secolo noto come Vlad l'Impalatore, che ispirò il personaggio prima letterario e poi cinematografico del conte Dracula. Il sovrano britannico, che stavolta ha viaggiato senza la regina Camilla, è stato accolto con tutti gli onori dal presidente Klaus Iohannis nel suo palazzo a Bucarest ed è in programma un ricevimento con più di 300 invitati, tra cui rappresentanti del governo, funzionari e membri della società civile.

In viaggio senza Camilla

Come si legge nel comunicato di Buckingham Palace è previsto un soggiorno privato di diversi giorni in Transilvania, terra amata dal sovrano, con due tappe: una nel villaggio di Valea Zalanului e un'altra a Viscri.

"Nonno" Dracula

Il sovrano è da tempo molto legato alla Transilvania anche per questa parentela particolare - di cui si dice vada molto fiero - con Vlad l'Impalatore, che ispirò il personaggio prima letterario e poi cinematografico del conte Dracula. Nel 2012 il re aveva preso parte a un video promozionale dell'Ufficio nazionale del turismo della Romania in cui scherzosamente affermava: «Ho la Transilvania nel sangue».

Chi era il conte Vlad

Il sovrano britannico discende da Dracula per parte della bisnonna, la regina Maria, moglie di re Giorgio V, che era una Wurttenberg, casata legata a quella dell'Impalatore. Le sue tendenze malvagie divennero presto note nel 1400, quando Vlad era un sovrano della regione oggi nota come Romania. La leggenda narra che una volta utilizzò addirittura una foresta di cadaveri impalati per scioccare e dissuadere un esercito invasore dall’attaccare. Se abbia davvero ispirato il Dracula di Stoker è ancora oggetto di dibattito, ma una cosa che è certa: Vlad l’Impalatore era un uomo malato e violento. Soprattutto, però, è anche il bisnonno 16 volte più lontano di Re Carlo III. Non è poi così sorprendente che siano imparentati, dato che la discendenza della famiglia reale britannica è facilmente rintracciabile in tutta Europa, tanto che persino la Regina e il Principe Filippo erano cugini di terzo grado.