Re Carlo nomina Duca di Edimburgo il fratello Edoardo: festa in Scozia con la sorella Anna

Calano le quotazioni del principe Harry, salgono quelle del principe Edoardo. Si rafforza insomma in casa Windsor il ruolo ufficiale del fratello minore di re Carlo III e ultimo figlio (quartogenito) della regina Elisabetta e del principe consorte Filippo, morti rispettivamente nel 2022 (a 96 anni) e nel 2021 (a 99).

Il sovrano ha infatti assegnato a lui il titolo di duca di Edimburgo, che fu del padre Filippo: titolo di grande prestigio in seno alla dinastia britannica e simbolo del legame del casato in particolare con la nazione scozzese.

L'attribuzione - resa nota da Buckingham Palace in una nota - è stata formalizzata nel giorno del 59esimo compleanno di Edoardo; parallelamente sua moglie Sofia è diventata duchessa di Edimburgo. La coppia è partita oggi stesso per la Scozia per una cerimonia ad hoc in programma a Edimburgo dove troverà anche la sorella, la principessa Anna, patrona della Union del rugby scozzese, attesa domenica allo stadio di Murrayfield, alle porte della capitale scozzese, per la partita contro l'Irlanda nel quarto turno del Sei Nazioni.

Nel comunicato diffuso dal palazzo si precisa che il titolo di conte di Wessex, finora detenuto dal principe Edoardo assieme alla consorte Sofia, passa adesso al loro primogenito, il 15enne visconte Severn. Pur essendo solo tredicesimo nella linea di successione al trono, in base alle regole dinastiche vigenti, Edoardo era già stato cooptato di recente con la sorella Anna - secondogenita di Elisabetta e Filippo - in un progetto di riforma voluto a fine 2022 da Carlo III per ampliare il Consiglio di Stato reale: organismo consultivo che affianca il sovrano (e lo sostituisce transitoriamente in caso di assenza o incapacità) di cui fanno parte di regola i primi 5 membri adulti della Royal Family per precedenza di diritto al trono, oltre alla consorte (o al consorte) del monarca in carica.

Un consesso di cui restano peraltro al momento componenti sia il principe Harry, secondogenito di Carlo, sia il principe Andrea, fratello maschio più anziano del re, malgrado entrambi siano stati esclusi da tempo dai compiti ufficiali di rappresentanza della dinastia: il primo in seguito alla traumatica decisione di trasferirsi negli Usa con la moglie Meghan e i figli; l'altro per i contraccolpi del sospetto coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein.

La designazione di Edoardo a duca di Edimburgo era stata ripetutamente pronosticata in questi mesi dai media del Regno. E secondo un primo commento della Bbc, sancisce il riconoscimento formale già attribuito a lui e ad Anna da Carlo di poter rappresentare il re: rafforzandone «il profilo» in particolare rispetto al fratello maggiore Andrea, ormai escluso sine die «dal lavoro reale».

«Sua Maestà il Re - si legge nel decreto di nomina - si è compiaciuto di conferire il Ducato di Edimburgo al Principe Edoardo, Conte di Wessex e di Forfar, in occasione del suo 59esimo compleanno. Tale titolo sarà detenuto dal Princpe Edoardo per tutta la durata della vita di Sua Altezza Reale». «Il Ducato - ricorda poi Buckingham Palace - fu creato per il Principe Filippo nel 1947 all'atto del suo matrimonio con la Principessa Elisabetta, che detenne il titolo di Duchessa di Edimburgo fino alla sua ascesa al trono nel 1952». «I nuovi Duca e Duchessa di Edimburgo - conclude il comunicato - sono orgogliosi di portare avanti l'eredità del Principe Filippo nella promozione di nuove opportunità per i giovani di ogni origine affinché raggiungano il loro pieno potenziale».