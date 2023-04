Re Carlo incoronazione, gli invitati vip (come Katy Perry) e gli esclusi eccellenti (come Sarah Ferguson): per loro un party di consolazione la sera prima

Tutto pronto per l'incoronazione di Re Carlo​ il 6 maggio 2023. Davanti a una platea di duemila (selezionatissimi) ospiti, il nuovo sovrano d'Inghilterra e la moglie Camilla verranno incoronati nell'abbazia di Westminster. L'elenco degli invitati è rigido ed esclusivo: oltre ai membri della famiglia reale saranno presenti il Primo Ministro, i membri del Parlamento, i capi di Stato e i reali di tutto il mondo. Duemila invitati, un numero tutto sommato contenuto se si pensa che all'incoronazione della regina Elisabetta nel 1953 parteciparono 8mila persone. Proprio per questo sono tanti gli esclusi eccellenti, amici e parenti, che si aspettavano un invito ufficiale e invece, a quanto pare, dovranno accontentarsi di un party di consolazione la sera prima dell'evento. Chi ci sarà dunque? Ecco la lista ufficiale degli invitati.

La famiglia reale

Presenti sicuramente i fratelli del re, ovvero Anna ed Edoardo con i rispettivi coniugi e figli, Kate e William, Harry senza Meghan Markle e , a sorpresa, l'ex marito di Camilla Andrew Parker Bowles. Anche il principe Andrew, il duca di York, dovrebbe partecipare alla cerimonia con le figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie, nona e undicesima in linea di successione al trono, così come la figlia della principessa Anna, Zara Tindall, e suo marito Mike Tindall.

I reali stranieri

I primi a rispondere "sì, presente", sono stati il principe Alberto di Monaco che sarà affiancato dalla moglie la Principessa Charlene. Il re Felipe e la regina Letizia di Spagna, che negli ultimi anni hanno conquistato un appeal internazionale, in particolare Letizia, grazie ai suoi look di alta moda.Ci saranno anche Federico, il figlio della principessa di Danimarca, Margherita, che ha da poco subito un intervento e per questo non potrà essere presente, insieme alla moglie Mary Donaldson. Sempre rimanendo in terra scandinava, un altro sovrano che ha confermato la sua presenza è Gustavo XVI.

Non mancheranno nemmeno i sovrani del Belgio, ovvero Filippo del Belgio e Mathilde d’Udekem d’Acoz, entrambi molto vicini a Carlo III. I reali di Norvegia, cioè Harald V di Norvegia e Sonja Haraldsen.

Il Granduca Enrico di Lussemburgo e la Granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo; il re Filippo e la regina Matilde del Belgio; la regina Anne-Marie, il principe ereditario Pavlos e la principessa ereditaria Marie-Chantal di Grecia; Re Māori Tūheitia Potatau Te Wherowhero VII e la regina Te Atawhai; Il principe ereditario Alexander e la principessa ereditaria Katherine di Serbia e Margareta di Romania.

I vip

David e Victoria Beckham dovrebbero unirsi a ospiti confermati come il giudice di Britain's Got Talent, Amanda Holden e il leggendario compositore Andrew Lloyd Webber. Forse la più grande star dell'incoronazione sarà la cantante statunitense Katy Perry, che si esibirà per il re ei suoi dignitari durante il concerto a Windsor il 7 maggio. Con lei il marito, l'attore Orland Bloom. Katy Perry è stata nominata ambasciatrice del British Asian Trust, un ente di beneficenza fondato da Carlo, nel 2020.

Saranno presenti anche l'attore comico Rowan Atkinson e la campionessa olimpica Dame Kelly Holmes.

I capi di Stato e i politici

Tra i 2.000 partecipanti alla cerimonia ci saranno anche figure politiche chiave e leader mondiali, a partire proprio dal primo ministro inglese Rishi Sunak che parteciperà insieme ai ministri di gabinetto e ai colleghi della Camera dei Lord. Presenti anche gli ex primi ministri del Regno Unito come Liz Truss e Tony Blair, così come il nuovo primo ministro della Scozia Humza Yousaf. Arriverà a Londra per l'incoronazione anche il presidente francese Emmanuel Macron, nonostante re Carlo abbia rimandato la propria visita in Francia lo scorso marzo.

Hanno accettato l'invito il presidente polacco Andrzej Duda e Anthony Albanese, il primo ministro australiano, così come il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif e il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos. Presente anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che a febbraio ha incontrato il re per un tè al Castello di Windsor.



Invitati 850 cittadini

Parteciperanno poi i leader religiosi e i rappresentanti di tutto il Commonwealth. Re Carlo e Camilla hanno anche invitato alla cerimonia 850 cittadini che si sono distinti per le loro azioni di beneficenza nel Paese.





Assenti illustri

Sembra certo che il presidente degli USA Joe Biden non potrà essere presente. In rappresentanza degli Stati Uniti ci sarà, in ogni caso, la moglie Jill. La duchessa di York, Sarah Ferguson, ha rivelato di non aver ricevuto l'invito per partecipare all'incoronazione, sebbene il principe Andrew sia stato invitato.

Assenti anche Archie e Lilibet, figli di Harry e Meghan Markle. I due principini sarebbero stati esclusi dall'incoronazione semplicemente per una questione di età, visto che nessun principino ha mai partecipato a un evento ufficiale prima dei 4 anni (fatta eccezione per il battesimo). Questo spiegherebbe anche perché George, Charlotte e Louis, i figli di Kate e William, ci saranno tutti alla cerimonia. Certo, Louis ha solo 13 mesi in più del cuginetto Archie ma, a differenza di quest'ultimo, ha già debuttato in pubblico durante l'ultima messa di Natale a Sandringham.

Il party di consolazione per gli esclusi

Per farsi perdonare con coloro che non hanno ricevuto l'invito ufficiale all'incoronazione, re Carlo e la regina Camilla hanno pensato a una soluzione che potrà consolarli la sera prima: una cena a Buckingham Palace per tutti i grandi esclusi. Per mancanza di spazio nell’abbazia di Westminster, gli organizzatori dell’Incoronazione sono stati costretti a lasciar fuori nomi importanti, parenti e amici che, in realtà, un invito se lo sarebbero aspettato. Come l’ex regina di Olanda, Beatrice, 85 anni e grande amica di Carlo, e la nipote Amalia, 19 anni, futura erede al trono; e Lady Pamela Hicks, figlia 94enne del conte Mountbatten, zio del principe Filippo e mentore di Carlo, oltre che una delle uniche due damigelle ancora in vita che furono presenti all’Incoronazione di Elisabetta II.

La cena rigorosamente in piedi e low cost

Gli esclusi dall'incoronazione sono invitati a Buckingham Palace, la sera di venerdì 5 maggio, per un evento che accoglierà circa mille ospiti. Carlo ha voluto, però, organizzare non un banchetto convenzionale quanto piuttosto una cena in piedi, come quelle che piacciono a lui, in quanto gli permettono non solo di girare con calma tra gli invitati, cercando di parlare con tutti, ma anche di risparmiare sulla spesa. Carlo non vorrà, infatti, ripetere gli errori di banchetti storici come quello di Giorgio IV, l’antenato che nel 1821 dovette far costruire ben 23 cucine aggiuntive per soddisfare l’altissimo numero di invitati.Invece il party pre-Incoronazione del neo re sarà molto informale e già collaudato nei mesi scorsi con diversi eventi diplomatici. Maggiordomi e valletti serviranno dalle lunghe tavolate Royal con vassoi fatti girare tra gli invitati.

La riapertura della Ballroom di Buckingham Palace

Per la cena verrà riaperta la Ballroom, la sontuosa e ampia sala da ballo di Buckingham Palace. Negli ultimi mesi era stata, infatti, chiusa per permettere la costruzione all’interno di una mini replica dell’Abbazia di Westminster, utilizzata da re Carlo e dalla regina Camilla, oltre che dai loro parenti più stretti, per partecipare in tutta privacy alle prove del complicato cerimoniale del 6 maggio.

Carlo e Camilla andranno a letto presto

Tuttavia, trattandosi della sera prima dell’Incoronazione, Carlo, 74 anni, e Camilla, 75, hanno specificato nell’invito che non si farà tardi. Il giorno dopo, dovranno svegliarsi molto presto per prepararsi puntuali per il lungo cerimoniale che, oltre al rito nell’abbazia, li vedrà passare due volte in processione per le strade del centro londinese.