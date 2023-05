Kate Middleton, il look all'incoronazione della principessa che piace a tutti (anche al geloso Re Carlo)

Re Carlo, suvvia, non si meravigli: alla cerimonia della sua incoronazione non tutti gli occhi saranno su di lei. Tra il ritorno di Harry, il ruolo di Andrea, l'elegantissima Kate Middleton e i nipotini del Re pronti a prendersi di nuovo la scena, Londra è pronta a celebrare sì la salita al trono ufficiale del figlio di Elisabetta ma soprattutto una Royal Family che mai come in questi ultimi anni ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. Eppure non è un periodo proprio d'oro per la famiglia di reali. A dirlo è un dato forse semplice ma significativo: gli "street party", i pic nic che gli inglesi sono attentissimi a preparare in occasioni di eventi come questo, sono crollati rispetto a quelli organizzati durante il Giubileo di platino della Regina Elisabetta. Un anno fa erano stati circa 16mila, ora sono solo tremila.

Many have reached out, and asked what the Princess and I talked about. I’ll share this video with you. She most cheerfully lent an ear, was really interested in my job (I’m a teacher of English), and was genuine with everybody. Yesterday was a dream. #Coronation #KateMiddleton pic.twitter.com/wIDIIS7ukR — Louis (@LouisStevenson9) May 5, 2023

La sorpresa di Carlo, William e Kate a Buckingham Palace

Oggi Carlo III si è recato a sorpresa fra la folla davanti a Buckingham Palace assieme all'erede William e la moglie Kate Middleton. I tre reali hanno stretto numerose mani, mentre il pubblico si scattava selfie, applaudiva e cantava «God save the king». Una donna ha gridato: «I love you Charlie», mentre un uomo ha fatto ridere il re chiedendogli se si sentisse «nervoso» per domani. E proprio Kate è uno dei personaggi più attenzionati da media, sudditi e fan di tutto il mondo. La principessa di Galles è amatissima a Londra e dintorni per la sua semplicità, anche a livello di outfit.

Kate Middleton, l'abito «che la distinguerà dalla massa»

E pare che all'incoronazione di Re Carlo si distinguerà dalla massa proprio con il suo abito. Bethan Holt, direttrice della moda del Daily Telegraph, ha detto a People che «è molto bello per lei, in un certo senso, poter partecipare a questo evento storico in un modo tutto suo, dato che ogni volta che è stata in visita ufficiale da qualche parte del mondo, o ad un evento di altro tipo, la regina Elisabetta II o Diana ci erano già state, generando sempre un'aspettativa, e un inevitabile confronto». Kate infatti sarà la prima principessa del Galles a partecipare a un'incoronazione dal 1902. «Penso che Kate indosserà qualcosa di ponderato, che mostrerà in qualche modo la sua fedeltà a Re Carlo - ha detto Holt -. Riconoscerà che si tratta di un momento importante, ma credo comunque che vedremo qualcosa che la distinguerà dalla massa». Holt aggiunge che un abito tradizionale color avorio di Alexander McQueen sarebbe la «scelta più ovvia», ma osserva che la principessa «potrebbe sorprenderci».

I vecchi battibecchi con Carlo

Quegli occhi addosso stavolta non dovranno infastidire il Re. Secondo alcuni esperti di famiglia reale, Carlo più di una volta è stato geloso dell'attenzione che i media hanno dedicato allo stile di Kate Middleton. Secondo Katie Nicholl, autrice del libro "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown", il re era infastidito anche dalla popolarità della sua defunta ex moglie, la principessa Diana, in particolare per quanto riguarda la moda: «La sua stella eclissò immediatamente quella del marito, causando le prime fratture nel loro rapporto. Il diligente, sensibile e attento allo status Carlo trovava difficile sopportarlo. Non riusciva a capire che nella nuova era dei media, essere un principe nato reale e futuro re era un valore inferiore rispetto alla bellezza folgorante e all'indole irresistibile di sua moglie». Un piccolo scontro con Kate, invece, risale al 2012: «In quell'anno c'è stato uno scontro di opinioni ben documentato sull'inestimabile collezione di avori del palazzo, per esempio. E Carlo a volte era irritato dal fatto che gli abiti di Kate ricevessero più attenzione dai media rispetto alle sue opere di bene».