Re Carlo, il duro colpo: una brutta notizia a pochi giorni dall'incoronazione

Sabato 29 Aprile 2023, 12:05

Un nuovo sondaggio Ipsos rivela che Re Carlo non godrebbe della stessa popolarità di quando era Principe di Galles, con solo un quinto degli intervistati che lo preferisce nella nuova veste di Re. La brutta notizia arriva a pochissimi giorni dall'incoronazione ufficiale, un evento attesissimo non solo nel Regno Unito. Tuttavia, il 49% degli intervistati ritiene che stia facendo un buon lavoro come monarca. Questo punteggio è simile alle valutazioni precedenti come Principe di Galles durante l'era del Giubileo di platino. Altri membri della famiglia reale, come la Principessa del Galles e il Principe William, hanno ricevuto risposte più positive dai partecipanti al sondaggio. Nonostante ciò, quasi il 57% degli intervistati ha espresso soddisfazione per la performance di Re Carlo come monarca. Foto: Kikapress, Shutterstock Music: Korben

