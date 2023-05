Re Carlo incoronazione, sull'abito di Camilla l'omaggio ai nipoti (e ai suoi due Jack Russell): il dettaglio nascosto

Carlo e Camilla sono il nuovo re e regina del Regno Unito. Salendo su quel trono hanno coronato anche il sogno di un amore tormentato, odiato dalla maggior parte degli inglesi che ancora con difficoltà perdona la morte di Diana, una favola, la loro, che ha avuto il lieto fine. Buckingham Palace ha rilasciato alcune immagini intime del dietro le quinte dell'incoronazione. Le immagini ufficiali mostrano una serie di momenti speciali per la coppia. Carlo e Camilla, affacciati dal balcone di Buckhingam Palace che salutano le decine di migliaia di fan che hanno aspettato pazientemente ore sotto la pioggia per vederli di sfuggita. Altre foto li ritraggono in piedi spalla a spalla mentre si sussurrano parole all'orecchio. «Camilla è la mia medicina contro il mal di testa», ha sempre detto Carlo, «e io soffro tantissimo di emicrania»».

Re Carlo incoronazione, Charlotte e Louise, le giovani principesse Windsor e le damigelle "old" di Camilla: chi c'era sul balcone reale

Il dettaglio dell'abito di Camilla

Le immagini inedite rivelano alcuni dettagli della storica cerimonia che si è svolta ieri davanti a 2000 invitati e forniscono uno sguardo più da vicino al loro abbigliamento. Rivelano, ad esempio, come l'abito della regina presentasse un commovente omaggio ai suoi cani da salvataggio - Bluebell e Beth - così come ai suoi nipoti. L'abito avorio di Camilla presentava ricami dorati di due cagnolini sull'orlo della gonna, proprio sotto le insegne reali, mentre i nomi del figlio Tom e dei nipoti Gus e Lola erano intrecciati nell'arredamento serpeggiante. Camilla, 75 anni, ha adottato l'adorabile Jack Russell da Battersea Dogs and Cats Home nel 2017 - e si sa che i cagnolini ora hanno una casa a Buckingham Palace.

Il pranzo informale

Il re e la regina appena incoronati si sono goduti un pranzo "informale" con la loro famiglia e hanno proceduto ai ritratti ufficiali dopo la loro apparizione sul balcone con un gruppo selezionato di reali anziani. La loro storica incoronazione, guardata da 100 milioni di persone in TV in tutto il mondo. A Carlo e Camilla sul balcone si sono uniti Willima e Kate Middleton, il Principe e la Principessa di Galles, i loro figli, il Duca e la Duchessa di Edimburgo e la Principessa Anna. Ancora una volta il principe Louis e la principessa Charlotte hanno rubato la scena con alcuni gesti entusiasti mentre i jet sorvolavano il palazzo rombando. Ad un certo punto il piccolo Louis è rimasto a bocca aperta e ha urlato scioccato mentre gli aerei si precipitavano sopra le loro teste.

Harry tornato negli Usa

Lo zio, il principe Harry, ha deciso invece di non tornare a Buckingham Palace dopo la cerimonia di incoronazione dove sedeva in terza fila insieme ai vugini. E' stato portato direttamente all'aeroporto di Heathrow per tornare a casa dopo un soggiorno di 24 ore nel Regno Unito. E' tornato in California per vedere il quarto compleanno di suo figlio Archie. E questa sera via al Concerto dell'Incoronazione al Castello di Windsor, con tanti ospitit tra cui Lionel Richie e Katy Perry.